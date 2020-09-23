ЕЭК отмечает тенденцию к дедолларизации расчетов внутри ЕАЭС

23 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии отмечают тенденцию к дедолларизации расчетов внутри Евразийского экономического союза. Об этом заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина сегодня во время онлайн-брифинга, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тенденция к дедолларизации внутри союза уже есть, и есть стремление сделать этот переход более динамичным, - сказала Ия Малкина. - Так, доля расчетов в российских рублях во взаимной торговле государств ЕАЭС в 2019 году составила 72,4%, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 4,4 процентного пункта".

Ия Малкина добавила, что обсуждение темы дедолларизации расчетов внутри ЕАЭС идет в Евразийской экономической комиссии на постоянной основе.-0-