ЕЭК отменила излишние ветеринарные требования к продукции животного происхождения

2 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии отменила излишние ветеринарные требования к продукции животного происхождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Коллегия ЕЭК внесла изменения в три главы единых ветеринарных требований и соответствующие формы ветеринарных сертификатов, которые были утверждены решением Комиссии Таможенного союза 7 апреля 2011 года №607. "Практика применения отдельных глав единых ветеринарных требований и форм единых ветеринарных сертификатов показала, что ряд норм не полностью соответствует международным рекомендациям Кодекса здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро", - пояснили в пресс-службе.
"Решения Коллегии ЕЭК позволят исключить излишние ветеринарные требования, сохранив высокий уровень безопасности товаров животного происхождения, - подчеркнули в комиссии. - Кроме того, правовые акты Евразийского экономического союза гармонизируются с международными стандартами, рекомендациями и руководствами".-0-