ЕЭК ожидает динамичного восстановительного роста экономики ЕАЭС в 2021 году

29 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия ожидает динамичного восстановительного роста экономики Евразийского экономического союза в 2021 году и преодоления последствий пандемии. Об этом заявил сегодня во время видеобрифинга член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Министр ЕЭК констатировал, что из-за пандемии снижение объемов ВВП, снижение экономической активности затронуло все страны ЕАЭС, как впрочем и весь мир: только Китай продемонстрировал небольшой рост. "Если говорить о сферах, которые наиболее задеты, то понятно, что это в первую очередь сфера услуг, малый и средний бизнес, который представлен в сфере услуг и по которому очень сильно ударил локдаун, торговля, в частности ретейл был затронут очень сильно, затронута сфера гостеприимства, туризм, пассажирские перевозки. Все это было прогнозируемо", - сказал он.

"Что касается этого года, то мы ожидаем динамичного восстановительного роста: он будет происходить во всем мире, он будет происходить и у нас. Но должен сказать, в ЕАЭС снижение наименее было выражено, чем во многих развитых экономиках. В целом все наши страны тяжелый период перенесли достойно, с минимальным снижением, и мы надеемся, что восстановительный рост у нас будет более бурным в этом году, чем в значительном количестве развитых экономик", - отметил Тимур Жаксылыков.-0-