ЕЭК: пандемия коронавируса ускорила рост торговли продовольствием в ЕАЭС

26 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пандемия коронавируса ускорила рост торговли продовольствием и сельхозпродукцией в Евразийском экономическом союзе, заявил БЕЛТА представитель торгового блока Евразийской экономической комиссии Алексей Ашихмин.

"Взаимная торговля государств - членов ЕАЭС продовольственными товарами выросла в первом полугодии 2020 года на 2,5% - до $4,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сказал представитель торгового блока ЕЭК. - В свою очередь продажи непищевой сельхозпродукции увеличились сразу на 13% - до $0,32 млрд. Существенный вклад в прирост взаимной торговли внесла соя, показавшая увеличение в 8,4 раза, продажи сахара выросли на 26,2%, сыров и творога - на 10,2%".

Продажи несырьевых неэнергетических товаров в целом в физическом выражении почти не изменились (продемонстрировали символическое снижение на 0,4%). "В денежном выражении взаимная торговля несырьевыми неэнергетическими товарами в странах союза за январь - июнь снизилась на 7,0%, до $18,2 млрд. Однако ее доля в общей структуре торговли такими товарами показала рост с 25,4% до 25,8%. Удельный вес продаж несырьевых неэнергетических товаров в ЕАЭС также увеличился с 68,4% в I полугодии 2019-го до 74,1% в I полугодии этого года", - рассказал Алексей Ашихмин.

Что касается несырьевого неэнергетического экспорта ЕАЭС в третьи страны, то по результатам I полугодия он снизился на 9,0% - до $52,2 млрд. В то же время удельный вес такого экспорта в общих поставках союза заметно подрос - с 25,4% в прошлом году до 29,4% в нынешнем. Физические объемы экспорта снизились незначительно - на 0,2%.

"Наилучшая динамика продаж - тоже за продовольствием (рост на 17,2% в денежном выражении до $11,4 млрд) и непищевой сельхозпродукцией (рост на 9,1% до $0,62 млрд). Среди этих товаров больше всего увеличились экспортные продажи сахара (в 12 раз), мяса и субпродуктов птицы (в 2,7 раза), подсолнечника (в 2 раза), подсолнечного масла (на 42,3%) и пшеницы (на 9,3%)", - добавил представитель торгового блока ЕЭК.-0-