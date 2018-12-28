ЕЭК пересмотрит стандарты на молоко и молочную продукцию

28 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) пересмотрит применяемые в Евразийском экономическом союзе стандарты на молоко и молочную продукцию. Решение об этом принято на заседании Консультативного комитета ЕЭК по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, которое прошло под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Одобрен проект изменений в программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту союза "О безопасности молока и молочной продукции", - отметили в пресс-службе. - Планируется пересмотреть ряд действующих межгосударственных стандартов, а также разработать межгосударственные стандарты на основе национальных стандартов стран союза и национальных (ведомственных) методик выполнения измерений, которые включают в том числе разработку межгосударственных стандартов на определение остаточных количеств антибиотиков в пищевой продукции животного происхождения".

Консультативный комитет одобрил также для рассмотрения на Коллегии ЕЭК изменения в технический регламент ЕАЭС "О безопасности средств индивидуальной защиты". "Предлагается уточнить область распространения техрегламента, требования к средствам индивидуальной защиты от воды и растворов нетоксичных веществ и механических воздействий, а также - к фильтрующим средствам индивидуальной защиты органов дыхания и ног (обувь) от химических факторов, - пояснили в комиссии. - Кроме того, намечено дополнить требования к фильтрующему самоспасателю, который используется при пожарах, маркировке средств индивидуальной защиты".

Чтобы обеспечить в странах ЕАЭС реализацию техрегламента союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", одобрена для рассмотрения на Коллегии ЕЭК обновленная редакция перечней стандартов к этому регламенту. При этом учтены предложения уполномоченных органов государств союза, подготовленные по результатам мониторинга применения с учетом актуализации и отмены соответствующих стандартов.

Кроме того, Консультативный комитет одобрил проект программы по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции". Программа предусматривает подготовку 27 межгосударственных стандартов, в том числе пяти - на основе ISO, шести - на основе национальных стандартов Казахстана, 12 - национальных стандартов России и четырех - на основе методик.

"Члены Консультативного комитета одобрили также проекты решений Совета ЕЭК, которые предусматривают внесение изменений в раздел III единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС, а также внесение изменений в положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора)", - добавили в пресс-службе.-0-