ЕЭК: план разработки техрегламентов ЕАЭС выполнен менее чем на половину

11 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия предлагает изменить порядок и ужесточить контроль за соблюдением сроков разработки технических регламентов Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе комиссии по итогам заседания Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер ЕЭК, которое прошло под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

Вопрос об изменении существующего порядка разработки техрегламентов ЕАЭС планируется вынести на обсуждение Совета ЕЭК на уровне вице-премьеров стран союза. "Предусматривается сократить сроки и оптимизировать процедуры разработки технических регламентов союза и внесения в них изменений, - отметили в пресс-службе. - Также намечено закрепить регулярное проведение анализа хода разработки и применения принятых техрегламентов. Кроме того, на ноябрьском заседании Совета ЕЭК планируется детально обсудить причины невыполнения плана разработки на период до 2022 года союзных техрегламентов и изменений к ним и по итогам обсуждения принять меры по улучшению ситуации".

"Предлагаемые изменения порядка и в целом повышенное внимание к этой теме связано с тем, что комиссия в ходе очередного мониторинга выявила серьезное замедление в странах союза темпов работы над едиными техрегламентами, - констатировал Виктор Назаренко. - Из запланированных 23 технических регламентов ЕАЭС на сегодня разработаны только 11. Результат выполнения плана - менее 50%. Еще серьезнее ситуация с подготовкой изменений технических регламентов - план выполнен менее чем на треть: из 37 проектов разработано лишь 11".

Министр ЕЭК назвал основные причины сложившейся ситуации. В их числе - формальное отношение в государствах ЕАЭС к проводимым процедурам согласований, в том числе совещаниям на площадке комиссии. Практическое взаимодействие осуществляется на уровне специалистов и экспертов, при этом зачастую уровень участников совещаний недостаточен для принятия конкретного решения. На национальных уровнях, по словам Виктора Назаренко, также отсутствуют реальные механизмы привлечения к рассмотрению проектов всех заинтересованных органов государственной власти и субъектов хозяйствования и выработки единой позиции при межведомственных разногласиях. "Это приводит к многократным дублирующим совещаниям, - подчеркнули в ЕЭК. - Кроме того, отдельные участники разработки не заинтересованы в установлении и совершенствовании единых обязательных требований. Ведь их принятие исключает для них возможность регулировать рынок за счет ведомственных или национальных документов. Как следствие - несвоевременно представляются позиции сторон, включая итоги внутригосударственного согласования, сроки согласований достигают порой полутора лет".

Члены Консультативного комитета одобрили для рассмотрения на Коллегии ЕЭК проект изменений плана разработки техрегламентов союза, дополнив его пунктом о подготовке поправок в техрегламент "О безопасности средств индивидуальной защиты". Для реализации союзных техрегламентов и создания условий применения актуальных межгосударственных стандартов, а также осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования по единым правилам и методам исследований (испытаний) и измерений в целом одобрены для направления на рассмотрение Коллегией ЕЭК актуализированные перечни стандартов к ряду техрегламентов. Среди них - технические регламенты союза на пищевую продукцию, игрушки, соки из овощей и фруктов, упаковку, маломерные суда, на оборудование, работающее под избыточным давлением, а также продукцию, предназначенную для детей и подростков.-0-