ЕЭК планируют наделить полномочиями по пресечению антимонопольных нарушений компаниями из третьих стран

23 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийскую экономическую комиссию планируют наделить полномочиями по предотвращению антимонопольных нарушений на трансграничных рынках Евразийского экономического союза компаниями из третьих стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе комиссии по итогам сегодняшнего заседания Совета ЕЭК, на котором была проведена оценка полномочий комиссии по пресечению нарушений конкуренции на трансграничных рынках.

Совет ЕЭК одобрил доклад о применении критериев отнесения товарного рынка к трансграничному. Документ, охватывающий период с 2015 по 2019 год включительно, содержит итоги правоприменительной практики комиссии и анализ полноты полномочий наднационального органа по предотвращению нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС.

"Доклад позволил выявить определенные пробелы в положениях критериев и правовой базе ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - В числе выявленных проблем - отсутствие полномочий комиссии по пресечению нарушений, совершенных иностранными компаниями в части антиконкурентной координации экономической деятельности, а также недостаток информации о ходе расследований по материалам, переданным комиссией антимонопольным ведомствам стран союза".

"Работу по наделению ЕЭК полномочиями в отношении субъектов третьих стран комиссия намерена проводить в рамках деятельности по совершенствованию правовой базы союза", - проинформировали в пресс-службе.

Помимо этого, в докладе закреплено пожелание государств - членов ЕАЭС начать дискуссию о достаточности полномочий ЕЭК по введению запретов на злоупотребление доминирующим положением.

Совет ЕЭК также решил провести анализ правоприменительной практики по пресечению общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС с 2020-го по 2022 год.

Критерии отнесения рынка к трансграничному утверждены решением Высшего Евразийского экономического совета. Так, рынок относится к трансграничному, если географические границы товарного рынка охватывают территории двух и более государств-членов. 22 мая 2015 года после вступления в силу соглашения о защите конфиденциальной информации ЕЭК получила полномочия по антимонопольному реагированию на трансграничных рынках стран ЕАЭС.-0-