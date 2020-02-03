ЕЭК по инициативе Беларуси продлила нулевую пошлину на моллюсков и мясо криля

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила на три года срок действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) в отношении отдельных видов моллюсков и мяса криля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Аналогичное решение Совета ЕЭК одобрено на сурими отдельных видов рыб.

"Это предложение внесла Беларусь, - проинформировала участников заседания член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина. - Обосновывается оно тем, что доля импорта рассматриваемых товаров в объеме их потребления в Беларуси составляет 100% и продукты питания, изготавливаемые на основе рыбы и морепродуктов, являются социально значимыми для республики".

Ранее в отношении моллюсков - кальмаров, осьминогов, мидий - уже действовали нулевые ставки, что обеспечило позитивный эффект для экономики. Это позволило значительно увеличить импорт этих морепродуктов в страну в 2018 году по сравнению с 2016-м. Кроме того, во время применения нулевых ставок пошлин ЕТТ ЕАЭС увеличилась загрузка рыбоперерабатывающих предприятий Беларуси по выпуску продукции с использованием моллюсков - на 11%, криля - на 4%, рыбного сурими - на 6%.

За период действия меры 85-95% всего импорта рассматриваемых товаров поставлялось в Россию, 4-14% - в Беларусь.

Министр ЕЭК подчеркнула, что импорт этих морепродуктов осуществляется на территорию ЕАЭС из стран дальнего зарубежья, главным образом из Чили (в среднем 40% от объема импорта), Китая (порядка 34%) и Перу (в среднем 16%).

Новое обнуление ставок направлено на дальнейшее повышение конкурентоспособности готовой рыбной продукции и продукции, изготавливаемой с использованием моллюсков и ракообразных, выпускаемой в странах ЕАЭС, увеличение загрузки производственных мощностей по глубокой переработке морепродуктов, наращивание экспорта, насыщение внутреннего рынка союза качественными продуктами питания и предупреждение роста цен на морепродукты на потребительском рынке.-0-