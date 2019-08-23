23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) поддержит кооперацию производителей лифтового оборудования в Евразийском экономическом союзе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК со ссылкой на члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александра Субботина.

Сегодня в Могилеве Александр Субботин обсудил с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем и генеральным директором ОАО "Могилевлифтмаш" Борисом Ковалевским потенциальные возможности региона в сфере промышленного сотрудничества со странами ЕАЭС. "У нас уже есть опыт устойчивого кооперационного сотрудничества предприятий России и Беларуси в области лифтостроения, - отметил Александр Субботин. - И мы готовы всесторонне поддерживать углубление интеграции в этом направлении, в том числе используя механизм создания евразийских компаний".

"В регионе успешно развивается сельское хозяйство, химия и нефтехимия, машиностроение, пищевая и легкая промышленность, производство строительных материалов, электроэнергетика и деревообработка, - констатировали в ЕЭК. - Сегодня область активно сотрудничает с более чем ста странами мира. Одним из крупнейших предприятий Могилевской области является ОАО "Могилевлифтмаш". Встреча Александр Субботина с генеральным директором предприятия состоялась в контексте договоренностей о создании евразийских компаний, достигнутых на уровне министров промышленности стран ЕАЭС в июле текущего года. Одним из перспективных направлений транснационального сотрудничества было признано производство лифтового оборудования. И именно завод "Могилевлифтмаш" станет участником первого совместного проекта по созданию предприятия с участием белорусского и одного из российских производителей лифтов".

По словам министра ЕЭК, Евразийская экономическая комиссия разработает стратегический документ в секторе подъемно-транспортного оборудования, а также будет оказывать предприятиям всестороннюю помощь по выводу их продукции на рынки третьих стран.

"Комплексно вопрос поддержки экспорта нашей продукции мы обсудим в октябре в Каире, на очередном заседании Совета по промышленной политике ЕАЭС", – добавил Александр Субботин.-0-