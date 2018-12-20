ЕЭК подготовила концепцию цифровых транспортных коридоров ЕАЭС

20 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект концепции экосистемы транспортных коридоров в странах Евразийского экономического союза обсужден в Москве на встрече под председательством члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Разработать такую концепцию ранее поручил Совет ЕЭК. Участие в ее подготовке приняли белорусское научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Институт прикладных программных систем", Аналитический центр при правительстве России и казахстанское АО "Транстелеком".

"Создание цифровых транспортных коридоров способствует формированию общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства ЕАЭС, - отметила Карине Минасян. - Это один из кирпичиков в цифровой трансформации экономики, который необходим для реализации транзитного потенциала союза".

В ЕЭК считают, что единая экосистема несет и ряд других эффектов. "Она позволит усовершенствовать контрольно-надзорные функции на транспорте, снизить административные барьеры, улучшить окупаемость инфраструктурных проектов, повысить эффективность, доступность и безопасность транспортных услуг, а также снизить их себестоимость, - перечислили в комиссии. - Взаимодействие бизнеса с государственными контролирующими органами ведется, как правило, в бумажной форме. Цифровые механизмы планирования и управления перевозками зачастую внедряются на уровне отдельных компаний, хаотично. Отсутствует взаимовыгодный формат взаимодействия с глобальными международными операторами управления логистическими потоками, товаропроизводителями, грузоотправителями и грузополучателями. Результатом этого является сравнительно невысокая коммерческая привлекательность и конкурентоспособность сервисной среды для логистики, перевалки, а также отсутствие прозрачности процедур организации, осуществления и контроля перемещения продукции, грузов и товаров".

Разработчики концепции констатируют, что в существующих условиях функционирования транспортного комплекса одной из значительных проблем является наличие непроизводственных простоев, обусловленных контрольно-надзорными мероприятиями. При внедрении на транспортном коридоре процессов цифровизации деятельности контрольно-надзорных органов и технологий информационного обмена данными время проверок на каждом автомобильном пункте проверки может быть сокращено до 15 мин.

"Ожидается, что благодаря созданию экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС снизится транспортная составляющая в цене конечной продукции с нынешних 20% до 12-15%. Время перевозки по железнодорожной дороге по маршруту КНР-ЕАЭС-ЕС могло бы сократиться на 11 часов", - резюмировали в ЕЭК.-0-