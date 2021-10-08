ЕЭК подготовила проект соглашения по блокировке интернет-ресурсов с нелегальным контентом

8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия подготовила проект соглашения, предусматривающего блокировку интернет-ресурсов с нелегальным контентом в судебном и досудебном порядке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам заседания рабочей группы под руководством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслана Бекетаева, где рассматривались виды объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых необходима разработка специализированных мер по защите в интернете.

"На основании предложений членов рабочей группы комиссия подготовила проект соглашения, в котором предусмотрены особые подходы в отношении защиты объектов авторского права и смежных прав в интернете, - рассказали в пресс-службе. - Документ предполагает блокировку интернет-ресурсов с нелегальным контентом в судебном и досудебном порядке, прекращение выдачи поисковыми системами сведений о заблокированных ресурсах, а также механизмы вовлечения в работу по защите прав на объекты интеллектуальной собственности провайдеров, операторов связи и поисковых систем".

В ЕЭК также поступили предложения бизнес-сообщества о необходимости распространения специализированных мер по защите прав в интернете на товарные знаки. "Однако не все представители бизнеса и уполномоченные органы государств-членов поддерживают поступившие предложения, считая необходимым в первую очередь внедрить апробированные механизмы защиты объектов авторского права и смежных прав в сети Интернет", - добавили в пресс-службе.

"После согласования всеми странами ЕАЭС перечня объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых будет разработано специализированное регулирование, комиссия совместно с членами рабочей группы перейдет к обсуждению содержательного наполнения проекта соглашения", - добавили в ЕЭК.-0-