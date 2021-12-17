ЕЭК подписала меморандум с Международной организацией по сахару

17 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и Международная организация по сахару (МОС) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Документ подписали в режиме видеоконференции член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян и исполнительный директор МОС Хосе Ориве. Согласно меморандуму, стороны будут обмениваться информацией и опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес, проводить консультации, семинары, совместные заседания, конференции, круглые столы и другие мероприятия. Кроме того, планируется готовить совместные доклады, аналитические и иные материалы.

"Взаимодействие комиссии с МОС позволит выстроить долгосрочный диалог между представителями государств Евразийского экономического союза, ЕЭК и стран - участниц МОС", - отметили в пресс-службе.

"Мы выходим на горизонты практического взаимодействия наших организаций для выработки действенных мер по развитию общего рынка сахара и сахаросодержащей продукции", - подчеркнул Артак Камалян.

Международная организация по сахару создана в 1937 году. Она содействует расширению международного сотрудничества по производству, потреблению и обращению сахара, а также в сопутствующих областях в соответствии с международным соглашением по сахару. На 87 стран - участниц МОС приходится порядка 90% мирового производства, около 70% потребления, более 40% импорта и свыше 90% экспорта сахара.-0-