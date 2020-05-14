ЕЭК подтвердила проведение 19 мая Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции

14 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции пройдет 19 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В повестке десять вопросов, в том числе об основных ориентирах макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы, о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2019 году, о годовом отчете ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2019 год", - отметили в ЕЭК.

Предполагается, что Высший Евразийский экономический совет утвердит стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. "Перечень мер и механизмов (330 позиций), заложенных в документ, фактически является дорожной картой дальнейшего развития интеграции. Его выполнение предусматривает дальнейшую разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о союзе, а также изменений в национальные законодательства государств ЕАЭС", - подчеркнули в ЕЭК.

Члены Высшего Евразийского экономического совета рассмотрят реализацию программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства ЕАЭС. В повестке также протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части уточнения механизма формирования кадрового состава ЕЭК.-0-