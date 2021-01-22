ЕЭК подтвердила проведение Евразийского межправсовета 5 февраля в очном формате

22 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия подтвердила планы провести заседание Евразийского межправительственного совета 5 февраля в очном формате, сообщает БЕЛТА.
"5 февраля в Алматы (Казахстан) в очном формате состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств - членов Евразийского экономического союза, а также форум Almaty Digital Forum 2021", - говорится в распространенном пресс-службой ЕЭК сообщении.
Ожидается, что в пленарной сессии форума "Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза и государств - наблюдателей при ЕАЭС, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Также планируется участие представителей ЕЭК в работе форума.-0-