ЕЭК повысила импортную пошлину на алюминиевую ленту для банок

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия приняла пакет решений, в результате которых ставки импортных пошлин на алюминиевую ленту, используемую в производстве банок для напитков, будут повышены с 10% до 12% сроком на два года, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

В частности, сегодня Советом ЕЭК принято решение о детализации и выделении в отдельный код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза с повышением ставок пошлин в отношении ленты, применяемой для производства крышек и приспособлений для вскрытия алюминиевой банки ("ключиков"). До этого Коллегия ЕЭК также выделила в товарной номенклатуре алюминиевую ленту, которая используется для изготовления корпусов банок, с увеличением пошлин в тех же размерах.

"Мера направлена на стабилизацию условий для развития внутреннего производства алюминиевой ленты, повышение конкурентоспособности готовой продукции, а также увеличение объемов выпуска", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Он отметил, что в настоящее время предприятия - производители алюминиевой ленты в государствах-членах ЕАЭС недозагружены. При этом их потенциальные мощности позволяют полностью обеспечить внутренний спрос на ленту.-0-