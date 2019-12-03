ЕЭК повысила ввозную пошлину на отдельные виды светоизлучающих диодных ламп

Во время заседания. Фото ЕЭК

3 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение повысить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов светоизлучающих диодных ламп, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Предусмотрено применение ставки ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости в отношении отдельных видов филаментных и двухцокольных светодиодных ламп до 31 декабря 2020 года. В отношении других светодиодных ламп ставка останется прежней - 0% от таможенной стоимости", - пояснили в ЕЭК.

В пресс-службе подчеркнули, что данная мера поддержит производителей из стран Евразийского экономического союза и обеспечит импортозамещение светодиодных ламп. "Она будет также способствовать реализации целей и задач Евразийской светодиодной технологической платформы, созданной ранее по распоряжению Совета ЕЭК", - добавили в ЕЭК.-0-