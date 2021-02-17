ЕЭК предлагает парламентам стран ЕАЭС наладить обмен планами законопроектной деятельности

17 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия предлагает парламентам стран Евразийского экономического союза наладить обмен планами законопроектной деятельности для предотвращения появления новых барьеров в ЕАЭС. Об этом сегодня на брифинге заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о том, не нарушит ли внесенный правительством России в Госдуму законопроект о введении для прибывающих из стран ЕАЭС трудовых мигрантов обязательного медицинского освидетельствования и дактилоскопии одного из основных принципов ЕАЭС - свободы перемещения рабочей силы - и не станет ли он новым барьером в союзе.

Ия Малкина отметила, что в соответствии с Договором о ЕАЭС в компетенцию ЕЭК входит прежде всего мониторинг законодательства стран союза, законопроекты в настоящее время не являются предметом такого мониторинга.

"Вместе с тем председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович уже озвучивал предложение о том, чтобы страны союза осуществляли взаимный обмен планами законопроектной деятельности и концепциями законопроектов до их рассмотрения в первом чтении, - сказала она. - Мы в комиссии считаем, что это позволило бы, во-первых, добиться большей гармонизации законодательств государств союза и, во-вторых, предотвратить возможные проблемы и появление новых препятствий".

"Предлагаем парламентам стран союза начать такое сотрудничество", - призвала представитель ЕЭК.

Правительство России 1 февраля внесло в Госдуму законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации, фотографировании и медосмотре иностранцев, прибывших на территорию РФ в безвизовом режиме и находящихся в стране длительный срок, в том числе в целях ведения трудовой деятельности. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас есть ряд категорий иностранных граждан, которые могут длительное время находиться в России без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Наибольшую часть из них составляют граждане стран - членов Евразийского экономического союза, которых, по данным авторов законопроекта, на 1 марта 2020 года в России находилось около 2,5 млн.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон о правовом положении иностранных граждан и в закон о государственной дактилоскопической регистрации в РФ, предусмотрев положения, обеспечивающие прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и последующей биометрической идентификации, а также медицинского освидетельствования иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и находящихся на территории Российской Федерации длительный срок (более 90 дней суммарно в течение календарного года). Для граждан, прибывших в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, предлагается установить обязательное прохождение указанных процедур в течение 30 календарных дней с даты въезда в Россию.-0-

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