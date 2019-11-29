ЕЭК предлагает распределить между странами ЕАЭС кураторство масштабных проектов

29 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. ЕЭК предлагает распределить кураторство масштабных интеграционных проектов между странами ЕАЭС исходя из их приоритетов. Об этом сегодня заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян на XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция", передает корреспондент БЕЛТА.

Тигран Саркисян убежден, что следующим этапом евразийской интеграции должно стать активное внедрение проектного принципа работы. По его мнению, необходимо запустить новый подход, направленный на реализацию масштабных и значимых проектов, которые будут поддержаны руководителями стран. Речь идет о том, чтобы определить приоритет исходя из интересов каждой страны.

"Мы предлагаем для каждой страны союза определить приоритетный проект, чтобы страна взяла его под свой контроль, - пояснил Тигран Саркисян. Так, проект по созданию ювелирного евразийского бренда могла бы координировать Армения, куратором евразийской транспортной компании председателю ЕЭК видится Беларусь, евразийского цифрового офиса - Россия и так далее.

"Наличие евразийских брендов, совместных компаний и проектов мирового масштаба - необходимое условие для развития ЕАЭС. Это будет той привлекательностью, которая нам необходима. Мы вступаем в новый этап углубления нашей интеграции", - добавил он.

Председатель ЕЭК напомнил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сравнил евразийское движение с велосипедом, который наиболее устойчив, если все время нажимать на педали. "Нашему евразийскому движению тоже надо все время нажимать на педали, реализовывать новые инициативы, в том числе новые проекты", - сказал Тигран Саркисян.-0-