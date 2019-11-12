ЕЭК предлагает создать единую систему учета контрафакта

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе предложено создать единую систему учета информации о выявляемых случаях ввоза, производства и реализации контрафактной продукции, а также незаконного распространения объектов интеллектуальной собственности через интернет. С такой инициативой выступил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков сегодня на международном форуме "Антиконтрафакт-2019" в Ереване, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

По словам Тимура Жаксылыкова, рост оборота контрафактной продукции - мировая тенденция, не является исключением и ЕАЭС. "Согласно статистике таможенных служб стран союза, в 2018 году выявлено 17,3 млн единиц контрафактной продукции - на 54% больше, чем в 2017-м (11,2 млн единиц), и на 73% больше по сравнению с 2014 годом (10 млн единиц)", - сообщил министр ЕЭК. При этом ситуация усугубляется стремительным развитием электронной коммерции: контрафактные и пиратские товары зачастую продают через социальные сети и мобильные приложения.

"Нам нужны эффективные механизмы евразийского масштаба, которые позволили бы противодействовать распространению контрафактной продукции, - подчеркнул он. - Поэтому мы предлагаем создать единую систему учета информации о выявляемых случаях ввоза, производства и реализации контрафактной продукции, а также незаконного распространения объектов интеллектуальной собственности в интернете. Считаем также необходимым выработать согласованные подходы для пресечения нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет".

Тимур Жаксылыков отметил, что для эффективной работы этих механизмов необходима подготовка специалистов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Бороться с контрафактом также поможет создаваемый ЕЭК механизм единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств союза, цель которого - обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на территории всех стран ЕАЭС.

"Борьба с контрафактом должна быть в центре внимания не только правообладателей интеллектуальной собственности, но и их деловых партнеров, в том числе финансовых учреждений, торговых платформ, рекламных агентств и транспортно-экспедиторских компаний. Только в результате постоянной совместной работы можно добиться успеха", - заявил министр ЕЭК.-0-