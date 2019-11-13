ЕЭК предлагает унифицировать в странах ЕАЭС меры ответственности за распространение контрафакта

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Меры ответственности за нарушения, связанные с распространением контрафактной продукции, должны быть симметричными во всех странах Евразийского экономического союза. Об этом заявила министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян в Ереване на международном форуме "Антиконтрафакт", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Карине Минасян отметила, что большой проблемой для делового сообщества является состояние неопределенности, когда у бизнеса нет понимания, какие требования к нему могут предъявить в другой стране ЕАЭС. "Если в одной стране - жесткий контроль и надзор, а в другой их нет, то бизнес находится в неравных условиях, - констатировала она. - Настал момент, когда надзорные органы должны выстраивать совместную работу. Меры ответственности за нарушения, связанные с распространением контрафактной продукции, должны быть симметричными во всех странах Евразийского экономического союза".

По мнению министра ЕЭК, цифровая маркировка и прослеживаемость товаров - наиболее эффективные механизмы борьбы с контрафактом. "Маркировка шуб показала хорошие результаты, и сейчас страны ЕАЭС договорились о запуске проекта по маркировке обуви, - отметили в пресс-службе. - В Беларуси и Армении она уже введена, идет запуск в России".

Карине Минасян подчеркнула, что необходим сбалансированный подход: с одной стороны, надо защитить рынок от контрафакта, с другой, - не создавать дополнительную нагрузку на бизнес и препятствия для движения товаров. Механизмы цифровой прослеживаемости позволят снизить нагрузку на бизнес, поскольку прослеживаемость обеспечит все формы надзора.

Министр ЕЭК также отметила, что темпы роста цифровой торговли значительно опережают темпы роста обычной торговли, в этой связи встает вопрос о регулировании цифровой торговли. "Мы разработали дорожную карту по внедрению механизмов защиты потребителей в рамках цифровой торговли, - сообщила она. - Это особенно необходимо тем, кто приобретает товары на крупных международных площадках. Сейчас документ находится на рассмотрении Коллегии ЕЭК".-0-