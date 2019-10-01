ЕЭК предлагает ускорить подписание соглашения о порядке устранения техбарьеров с третьими странами

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии считают необходимым ускорить подписание соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров в торговле государств Евразийского экономического союза с третьими странами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе комиссии со ссылкой на члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

"Нам сегодня важно ускорить подписание соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, которое установит эффективный механизм обеспечения безбарьерного движения товаров на территории ЕАЭС и третьих стран", - сказал Виктор Назаренко в Ереване на международном форуме "Транзитный потенциал Евразийского континента".

Министр ЕЭК напомнил, что ЕАЭС активно развивает торговые отношения по подписанным соглашениям с Вьетнамом, Ираном, Китаем, скоро будет подписан ряд новых соглашений о свободной торговле. По его мнению, для обеспечения взаимного допуска продукции на рынок союза и третьих стран в ближайшее время потребуется определить перечни продукции, в отношении которой будут устраняться технические барьеры, документы, устанавливающие гармонизированные требования к такой продукции, а также назначить органы по оценке соответствия данной продукции, результаты которых будут взаимно признаваться государствами - членами союза и торговыми партнерами ЕАЭС.

"Таким образом, производители союза получат наиболее благоприятные условия при экспорте продукции на зарубежные рынки, а потребители - безопасные, качественные и недорогие товары",- подчеркнул Виктор Назаренко.-0-