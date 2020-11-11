ЕЭК: предложение Беларуси об очном проведении Высшего Евразийского экономического совета прорабатывается

11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза прорабатывают вопрос о проведении Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске в очном формате в середине декабря. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

"Высший Евразийский экономический совет запланирован на середину декабря, - сказала Ия Малкина. - Есть предложение белорусской стороны об очном формате проведения, сейчас оно прорабатывается сторонами".

Что касается проведения в Минске Евразийского экономического форума, помощник председателя Коллегии ЕЭК пояснила, что в соответствии с положением о форуме он проводится в том же формате, что и заседание Высшего Евразийского экономического совета. "Учитывая, что окончательного решения по ВЕЭС не принято, комиссия прорабатывает два варианта проведения форума - очный и заочный. Работа ведется достаточно активно, и мы надеемся, что сам форум состоится вне зависимости от сроков и форматов проведения Высшего Евразийского экономического совета", - добавила Ия Малкина.-0-