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16 сентября 2021, 20:18

ЕЭК предложила Индии активизировать переговоры о заключении преференциального торгового соглашения

Фото из архива
Фото из архива

16 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия предложила Индии активизировать переговоры о заключении преференциального торгового соглашения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам состоявшейся сегодня в Душанбе встречи председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.

Михаил Мясникович напомнил, что решение о начале переговоров по соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией было принято Высшим Евразийским экономическим советом еще в декабре 2016 года. "Мы настроены на переход к непосредственным переговорам и их проведение в разумные сроки и надеемся, что Индия разделяет наше стремление как можно быстрее приступить к обсуждению наполнения будущего соглашения", - заявил председатель Коллегии ЕЭК.

По информации пресс-службы, индийская сторона подтвердила готовность к продолжению совместной работы.

В 2020 году товарооборот ЕАЭС и Индии составил $12,4 млрд, сократившись на 11,3%. Вместе с тем товарооборот в январе - июне 2021 года начал восстанавливаться: он составил $6,5 млрд, показав рост на 7,6% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году доля Индии во внешнеторговом обороте ЕАЭС составила 2%, по итогам первого полугодия 2021-го - 1,76%.-0-

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