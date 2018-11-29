ЕЭК предложила меры для наращивания экспорта мяса птицы

29 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла рекомендацию о развитии сотрудничества стран Евразийского экономического союза в сфере производства мяса птицы и продукции его переработки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В документ вошел комплекс мер по обеспечению условий для развития отрасли и наращивания экспорта продукции на территории третьих стран, - отметили в пресс-службе. - Например, предлагается актуализация межгосударственных и национальных (государственных) стандартов в области птицеводства и птицеперерабатывающей промышленности, создание селекционно-генетических центров по разведению птицы, а также развитие кооперации в научно-технической и опытно-конструкторской сферах".

В ЕЭК напомнили, что мясо птицы и продукция его переработки входят в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров, утвержденный решением Совета ЕЭК в 2016 году. "Отрасль является одной из динамично развивающихся: в 2017 году произведено 5,6 млн т мяса птицы, что на 35% больше объемов 2012 года, -констатировали в комиссии. - При этом доля продукции птицеводства в общей структуре агропродовольственного экспорта всех видов мяса за 2017 год составила 45,6%".-0-