ЕЭК предложила меры по расширению использования нацвалют в ЕАЭС

16 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сформулировала меры, направленные на увеличение использования национальных валют в расчетах в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК одобрила доклад о мерах по увеличению использования национальных валют во взаимных расчетах, - проинформировали в пресс-службе. - Доклад содержит ряд предложений нормативно-правового, экономического и технического характера по увеличению использования нацвалют во взаимных расчетах. Речь идет, например, о содействии дальнейшему развитию и либерализации национальных финансовых рынков с учетом опыта формирования интегрированного валютного рынка, гармонизации национальных законодательств государств-членов в сфере валютно-финансового регулирования, развития локальных рынков долгового (облигационного) финансирования в национальных валютах стран ЕАЭС".-0-