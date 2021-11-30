ЕЭК предложила создать систему углеродного регулирования ЕАЭС

30 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия предложила создать систему углеродного регулирования Евразийского экономического союза. Об этом говорится в опубликованном докладе "О международном опыте разработки и внедрения принципов, мер и механизмов зеленой экономики и концептуальных подходах в Евразийском экономическом союзе", который подготовлен Департаментом макроэкономической политики ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"По мнению аналитиков ЕЭК, в ЕАЭС необходимо выстраивать собственные климатическую повестку и систему углеродного регулирования, с учетом действующих международных климатических соглашений, участниками которых являются страны союза", - отметили в пресс-службе.

Как говорится в докладе, в основе международной климатической повестки ЕАЭС должно лежать взаимное признание национальных углеродных правил, включая критерии отнесения к зеленым и адаптационным проектам, а также методологии и методики расчетов и оценок углеродного следа и углеродных единиц. "Обеспеченное совместимой регуляторикой взаимное признание позволит реализовывать сквозные евразийские и международные инвестиционно-климатические проекты, избежать введения климатических барьеров в торговле внутри ЕАЭС, мотивируемых различиями в регуляторной нагрузке, а также нивелировать негативное воздействие на экспорт ЕАЭС потенциально возможных трансграничных мер климатического регулирования на рынках третьих стран", - указали в ЕЭК.

Автора доклада полагают, что общая система экологического и углеродного регулирования ЕАЭС создаст дополнительные преимущества как для государств, так и для бизнеса. "В частности, за счет средств, перечисляемых в экологические фонды в связи с загрязняющими и углеродными выбросами, у государств появятся дополнительные финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на реализацию климатических проектов, а у предприятий - действенные фискально-экономические стимулы к снижению выбросов", - заявили в ЕЭК.

Доклад является промежуточным этапом для подготовки совместно со странами ЕАЭС проекта концепции по внедрению принципов зеленой экономики в ЕАЭС в 2023 году, которая предусмотрена стратегией развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Доклад включает анализ международного опыта и практики по развитию отраслей и сфер зеленой экономики, а также концептуальные подходы к разработке и обсуждению ее принципов для ЕАЭС.-0-