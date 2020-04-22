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Экономика
22 апреля 2020, 11:29

ЕЭК предложила странам ЕАЭС комплекс мер по развитию аквакультуры

Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

22 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании рекомендовала странам Евразийского экономического союза сотрудничать в сфере аквакультуры и предложила для этого перечень мер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В основу документа легли результаты анализа рынка аквакультуры стран союза, подготовленного комиссией, - отметили в пресс-службе. - Речь идет о разведении и выращивании рыб, ракообразных, моллюсков и водорослей в естественных и искусственных водоемах, на специально созданных морских плантациях".

"Актуальность межгосударственного сотрудничества в ЕАЭС в сфере аквакультуры обусловлена конъюнктурой мирового и внутреннего рынка союза, а также общими вопросами развития рыбоводства в союзных государствах, которые целесообразно решать совместно, - подчеркнул член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. - К проблемным вопросам относится нехватка качественного собственного рыбопосадочного материала, импортозависимость по кормам и лекарствам, высокий износ основных средств, недостаточное использование научного потенциала и другие".

В перечень мер включены пять блоков: меры в области ресурсного обеспечения, производства продукции аквакультуры, развития рынка, научно-инновационного сотрудничества, а также совершенствования нормативно-правовой и методологической базы, информационного обеспечения.

"Что касается ресурсного обеспечения, то странам предлагается реализовывать совместные проекты в племенном рыбоводстве, создавать производства специализированных кормов и ветеринарных препаратов, - пояснили в ЕЭК. - Перспективно развитие производственной кооперации с увеличением мощностей по переработке объектов аквакультуры и локализацией производства оборудования для рыбоводства".

Среди научно-инновационных мер - применение современных эффективных технологий, адаптированных к климату союзных государств; совместные селекционно-племенные исследования; использование инновационных технологий выращивания объектов аквакультуры в установках замкнутого водоснабжения, переработки продукции; создание технологий, позволяющих сохранить редкие и исчезающие виды.

В обзоре ЕЭК отмечается, что в мире растет спрос на рыбу и другую продукцию водного промысла. Вместе с тем увеличивается объем рыбоводства. Если 20 лет назад доля продукции аквакультуры в общемировом потреблении составляла лишь четверть, то сейчас достигает половины. В ЕАЭС также наблюдается рост в этой сфере: за три года производство продукции аквакультуры в Армении увеличилось в 1,5 раза, в Беларуси - на 15%, Казахстане - в 5,4 раза, Кыргызстане - в 2,3 раза, России - в 1,3 раза.

"При этом потенциал государств ЕАЭС далеко не раскрыт, - констатировали в ЕЭК. - В среднем по странам союза среднедушевое потребление товаров аквакультуры составляет всего 1 кг в год, или около 5% от потребления рыбной продукции. Для обеспечения же спроса населения стран союза в 2018 году импортировано 649,5 тыс. т рыбы и рыбной продукции на сумму $2,2 млрд".

Межгосударственное взаимодействие позволит предприятиям стран - членов ЕАЭС заимствовать лучший опыт партнеров по союзу, повысить эффективность национальных планов по развитию рыбного хозяйства, стимулировать расширение торгово-экономических отношений. "Это, в свою очередь, будет способствовать расширению ассортимента рыбной продукции, импортозамещению средств и ресурсов производства, а также сбалансированному развитию внутреннего рынка", - резюмировали в ЕЭК.-0-

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