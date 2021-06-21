ЕЭК приняла рекомендацию о развитии кооперации в производстве кабельно-проводниковой продукции

21 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня на выездном заседании в Бресте приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества государств - членов Евразийского экономического союза в производстве кабельно-проводниковой продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Положения разработанной промышленным блоком ЕЭК рекомендации направлены на развитие сотрудничества предприятий кабельно-проводниковой отрасли стран ЕАЭС для совместного производства инновационной и высокотехнологичной продукции с учетом приоритетных направлений модернизации экономик государств союза, - отметили в пресс-службе. - В документе подчеркивается необходимость усилить взаимодействие производителей сырья и конечной продукции, а также сократить долю иностранных комплектующих и сырья в производимой в ЕАЭС кабельно-проводниковой продукции".

Планируется также сформировать единый информационный перечень производителей кабельно-проводниковой продукции стран ЕАЭС, готовых участвовать в кооперации. Перечень должен стать информационным ресурсом и инструментом для формирования новых экономических связей между всеми игроками рынка ЕАЭС.

Как отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, комиссия предпринимает действия для усиления позиций промышленников стран ЕАЭС, занятых в производстве кабельно-проводниковой продукции. "Для этого мы взаимодействуем с представителями уполномоченных органов, бизнес-сообществом и профильными ассоциациями сторон, - пояснил он. - Сформирована и работает экспертная группа, где мы обсуждаем наиболее острые вопросы. Один из них - усиление кооперации между производственными объединениями наших стран посредством поиска новых механизмов взаимодействия и возможностей получения достоверной и актуальной информации".-0-