ЕЭК приняла рекомендацию в отношении единого строительного рынка ЕАЭС

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию по функционированию в Евразийском экономическом союзе единого рынка услуг в сфере строительства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Государствам ЕАЭС рекомендуется учитывать особенности наименования разрешений на осуществление услуг в сфере строительства, выдаваемых в разных странах союза, - отметили в пресс-службе. - В частности, речь идет об услугах в сфере инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые функционируют в режиме единого рынка услуг ЕАЭС. В рекомендации приведены подсектора услуг и соответствующие им наименования разрешений в государствах союза".

Коллегия ЕЭК также рекомендовала странам ЕАЭС вести системную работу по гармонизации квалификационных требований к заявителю, владельцу разрешения и поставляемой услуге в сфере строительства.-0-