24 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приостановила действие антидемпинговой пошлины на стальные цельнокатаные колеса из Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Приостановлено действие антидемпинговой пошлины на стальные цельнокатаные колеса (пошлина действует в размере 34,22% таможенной стоимости) из Украины, ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза, - отметили в ЕЭК. - Такая мера вводится в рамках проведения повторного расследования, которое начато Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 13 июня нынешнего года. Решение вступает в силу через 30 дней после опубликования и действует до 1 июня 2020 года включительно".-0-
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