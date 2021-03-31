ЕЭК приступила к разработке кодекса добросовестных практик для торговых сетей

31 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия приступила к разработке кодекса добросовестных практик для торговых сетей в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Блок по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК инициировал разработку и внедрение кодекса добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и производителей (поставщиков) в государствах Евразийского экономического союза, - сказали в пресс-службе. - По мнению члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, внедрение кодекса поможет обеспечить равноправные условия для производителей союза, будет способствовать решению вопросов потребительского спроса, а также обеспечению свободы движения товаров и формированию справедливой конкуренции".

Кодекс будет представлять собой свод рекомендуемых правил взаимодействия между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров.

"ЕЭК приглашает хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС пройти опрос для формирования взаимовыгодных правил, которые впоследствии войдут в кодекс добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей, поставщиков и производителей государств союза", - добавили в пресс-службе.-0-