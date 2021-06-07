ЕЭК приступила к выработке подходов по сопряжению права ЕАЭС и нормативной базы СНГ

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия приступила к выработке подходов по сопряжению права Евразийского экономического союза и нормативной базы СНГ. Об этом написала на своей странице в Facebook помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

"Нам часто задают вопрос о приоритетах международной деятельности ЕАЭС. Отмечу, что к таким приоритетам традиционно относится сотрудничество со странами СНГ. Наши повестки в экономической сфере во многом пересекаются, парадигмы развития также схожи. Вместе с тем есть потребность в более плотном сотрудничестве при подготовке документов, которые носят общий для двух объединений характер, а также в устранении правовых коллизий. Комиссия уже приступила к выработке подходов по сопряжению права ЕАЭС и нормативной базы СНГ, на этой неделе пройдет первая рабочая группа по этой теме", - рассказала Ия Малкина.

Она констатировала, что у ЕАЭС и СНГ неплохие показатели торговли. "Несмотря на то что по итогам прошлого года товарооборот со странами СНГ, не входящими в ЕАЭС, снизился на 9% (до $32,8 млрд), уже в первом квартале ситуация стабилизировалась: товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,1% и составил $8,1 млрд, в том числе экспорт - $5,8 млрд, импорт - $2,3 млрд", - подчеркнула помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-