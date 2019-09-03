ЕЭК проанализировала состояние авиационной инфраструктуры в ЕАЭС

3 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) завершила анализ состояния инфраструктуры аэропортов, аэродромного оборудования, аэронавигационного и радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов государств Евразийского экономического союза, а также существующих в странах ЕАЭС интеллектуальных транспортных систем, используемых в автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Результаты исследования одобрены на заседании Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре ЕЭК под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиля Кайкиева, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, комитет рассмотрел промежуточные результаты анализа законодательных актов, регламентирующих транзитные и мультимодальные перевозки, исследование мирового опыта формирования рынка транспортных услуг, мониторинга участия союзных стран в международных договорах и конвенциях".

"Основной нашей деятельностью в первом полугодии 2019 года была подготовка аналитических докладов. Нам следует ускорить эту работу и акцентировать внимание на подготовке соответствующих решений и рекомендаций, которые необходимо внести на рассмотрение Коллегии ЕЭК не позднее октября. Это важно для последующих этапов интеграции транспортных комплексов. В следующем году мы приступаем к подготовке дорожных карт на 2021-2023 годы", - отметил Эмиль Кайкиев по итогам заседания.

Консультативный комитет рассмотрел также проекты рекомендаций о создании условий для беспрепятственного, удобного и безопасного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к транспортной инфраструктуре и общественному транспорту; о согласованных подходах по внедрению безбумажных технологий при организации и оформлении перевозок грузов в международном сообщении и устранению имеющихся недостатков в организации движения поездов; о повышении качества пассажирских перевозок в международном сообщении стран ЕАЭС. Эти проекты будут вынесены на рассмотрение Коллегии ЕЭК. Кроме того, члены Консультативного комитета обсудили вопросы дальнейшей реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Документ предусматривает привлечение инвестиций в развитие и модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры, развитие транспортных коридоров.-0-