ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на трубы из нержавеющей стали из Украины на 5 лет

8 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить на пять лет срок действия антидемпинговой пошлины в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка 19 октября 2020 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления таких производителей товара из ЕАЭС, как ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Первоуральский Новотрубный завод", АО "Волжский трубный завод" и ООО "ТМК-ИНОКС", - пояснили в пресс-службе. - Анализ полученной в ходе расследования информации позволил сделать заключение о возможном продолжении демпингового импорта товара и причинении ущерба отрасли экономики ЕАЭС в случае прекращения действия антидемпинговой меры".

"Хочу отметить, что наши производители нержавеющих труб располагают достаточным объемом производственных мощностей и способны полностью удовлетворить внутренний спрос. В этом плане рисков для потребителей никаких нет, и рынок чувствует себя стабильно. Однако в случае прекращения действия меры эта стабильность будет нарушена", - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. В то же время он подчеркнул, что ЕЭК будет проводить мониторинг уровня цен на бесшовные трубы из нержавеющей стали, с тем чтобы в случае резких колебаний иметь возможность оперативной реакции.

Антидемпинговая пошлина в размере от 4,32% до 18,96% от таможенной стоимости в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой стали из Украины была установлена в соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 26 января 2016 года сроком на пять лет. На период проведения повторного антидемпингового расследования действие антидемпинговой меры было продлено решением Коллегии ЕЭК от 29 декабря 2020 года.-0-