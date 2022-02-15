ЕЭК продлила беспошлинный ввоз целлюлозы из эвкалипта

15 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении целлюлозы из эвкалипта сроком на один год - с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года включительно. Об этом БЕЛТА сообщили в торговом блоке ЕЭК.

"Целлюлоза из эвкалипта используется для производства бумаги - основы облицовочных материалов наряду с другими видами сырья, но ее волокно эластичнее и прочнее, требует меньше времени и затрат электроэнергии, а также отличается повышенной светостойкостью и белизной, - пояснили в ЕЭК. - Потребители продукции из такой целлюлозы - предприятия, выпускающие декоративные покрытия, художественные виды бумаг, канцтовары высокой ценовой категории и санитарно-гигиеническую продукцию".

"На территории Евразийского экономического союза эвкалипт не произрастает и не культивируется. Потребности полностью обеспечивает импорт из стран с жарким субтропическим и тропическим климатом", - отметила заместитель директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталия Самойлова. По ее словам, применение нулевой ставки таможенной пошлины поможет повысить конкурентоспособность бумаги-основы, произведенной в ЕАЭС. При этом целлюлоза из эвкалипта не будет конкурировать с целлюлозой из других видов лиственных пород древесины из-за различных технических характеристик.-0-