ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на бесшовные трубы из Украины до 18 октября 2021 года

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой меры в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали из Украины до 18 октября 2021 года включительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Действующая пошлина, срок применения которой истекает 25 февраля 2021 года, продлена на время проведения повторного антидемпингового расследования, начатого по результатам рассмотрения соответствующего заявления. Представленные в заявлении сведения позволили Департаменту защиты внутреннего рынка ЕЭК сделать предварительные выводы о возможности продолжения демпингового импорта бесшовных труб и возобновления причинения ущерба отрасли экономики государств - членов ЕАЭС", - рассказали в пресс-службе.
Повторное расследование открыто 19 октября текущего года и согласно действующим нормам должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала.
Как сообщалось, решением Коллегии ЕЭК от 26 января 2016 года №6 в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали диаметром до 426 мм из Украины установлена антидемпинговая пошлина, которая составляет от 4,32% до 18,96% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.-0-