ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на украинские стальные валки

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой пошлины на стальные кованые валки из Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Коллегия ЕЭК приняла решение на время повторного расследования продлить антидемпинговую меру в отношении стальных кованых валков для металлопрокатных станов, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, до 25 февраля 2020 года", - отметили в ЕЭК.
В настоящее время ставка антидемпинговой пошлины на эту продукцию составляет 26% от таможенной стоимости.-0-
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