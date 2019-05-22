ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на украинские стальные валки

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой пошлины на стальные кованые валки из Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК приняла решение на время повторного расследования продлить антидемпинговую меру в отношении стальных кованых валков для металлопрокатных станов, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, до 25 февраля 2020 года", - отметили в ЕЭК.

В настоящее время ставка антидемпинговой пошлины на эту продукцию составляет 26% от таможенной стоимости.-0-