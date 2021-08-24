ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на ввоз ферросиликомарганца из Украины

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24 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины на ввоз в Евразийский экономический союз ферросиликомарганца из Украины до 24 июня 2022 года включительно, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК."Применение действующей меры должно было завершиться 27 октября 2021 года. Однако в установленные сроки в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования. Представленные в заявлении сведения позволили сделать предварительные выводы о возможности продолжения демпингового импорта из Украины, а также возможности возобновления причинения ущерба экономике государств - членов ЕАЭС в случае, если действие антидемпинговой меры будет прекращено", - пояснили в ЕЭК.Повторное расследование открыто 25 июня текущего года и согласно действующим нормам должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала."Комиссия активно взаимодействует как с производителями, так и с потребителями ферросиликомарганца, являющегося чувствительным товаром для металлургов. В итоге нами будет выработано сбалансированное решение, направленное на обеспечение стабильности рынка", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.Решением Коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 года в отношении ферросиликомарганца из Украины установлена антидемпинговая пошлина в размере 26,35 % от таможенной стоимости.-0-