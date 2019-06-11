ЕЭК продлила действие нулевой ввозной пошлины на целлюлозу из эвкалипта

11 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на беленую и полубеленую целлюлозу из древесины эвкалипта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Действие нулевой ставки продлено до 31 мая 2022 года.

"Этот вид целлюлозы применяется для изготовления бумаги-основы для облицовочных материалов - обоев, облицовочных пленок и других, - пояснили в ЕЭК. - Снижение пошлины необходимо для уменьшения себестоимости бумаги-основы, производимой предприятиями государств - членов ЕАЭС. По сравнению с другими видами целлюлозы волокно из эвкалипта более эластичное и прочное, лучше разрабатывается, требуя меньше времени и затрат электроэнергии. Кроме того, оно отличается повышенной светостойкостью и белизной".-0-