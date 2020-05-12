ЕЭК продлила действие спецпошлины на китайские кухонные и столовые приборы

12 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня продлила антидемпинговую меру в отношении китайских кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали до 15 января 2021 года включительно, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"Антидемпинговая пошлина на эту продукцию была установлена в мае 2015 года в размере от 15,41% до 27,16% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя, - напомнил представитель ЕЭК. - Срок действия меры заканчивался в июне текущего года, однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка поступило заявление о повторном антидемпинговом расследовании. Представленная в документах информация позволила сделать предварительный вывод о возможности продолжения демпингового импорта кухонных и столовых приборов, а также причинения ущерба отрасли экономики государств - членов Евразийского экономического союза при прекращении действия меры. Наличие в заявлении указанных сведений стало основанием для принятия решения о повторном расследовании. Оно было начато 16 января 2020 года".

При этом законодательством ЕАЭС предусмотрено, что срок действующей антидемпинговой пошлины продляется на период повторного расследования. Учитывая, что оно должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты начала, было предложено продлить антидемпинговую меру до 15 января 2021 года.

Речь идет, в частности, о столовых ножах, ложках, вилках, половниках, шумовках, лопаточках для тортов, ножах для рыбы и масла, щипцах для сахара, а также наборах из данных товаров.-0-