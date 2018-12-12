ЕЭК продлила на 5 лет антидемпинговую пошлину на китайские и малазийские стальные трубы

12 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение продлить на пять лет действие антидемпинговой меры на холоднодеформированные бесшовные трубы из нержавеющей стали из Китая и Малайзии, ввозимые на территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Размер антидемпинговой пошлины в отношении этих нержавеющих труб составляет 19,15% от таможенной стоимости.
"Изначально пошлины были установлены на трубы из Китая. Но по итогам расследования в 2017 году выяснилось, что в обход антидемпинговой меры поставки труб стали осуществляться через Малайзию. Поэтому ограничительные меры были распространены и на них", - пояснили в ЕЭК.
Объем импорта холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали труб, ввозимых из КНР и Малайзии, в 2014-2017 годах рос опережающими темпами (55,8% и 10% соответственно). При этом цены на трубы из КНР и Малайзии были на 52% ниже средневзвешенных цен предприятий трубной отрасли стран ЕАЭС. "Сложившаяся ценовая политика китайских поставщиков привела к ухудшению производственно-экономического и финансового положения в отрасли", - добавили в пресс-службе.-0-
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