ЕЭК продлила на три года нулевую пошлину на суперабсорбенты для производства подгузников

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение продлить на три года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на суперабсорбенты для производства подгузников, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"В настоящее время выпуск суперабсорбентов на территории Евразийского экономического союза не осуществляется. В то же время в 2023 года планируется завершить строительство завода по их производству", - отметил Алексей Ашихмин.

В период с 28 мая 2016 года по 31 декабря 2020 года уже действовала нулевая ставка таможенной пошлины в отношении импорта суперабсорбентов. Новый срок действия меры будет ограничен 31 декабря 2023 года.

"Продление нулевой ставки пошлины позволит повысить уровень загрузки мощностей предприятий, производящих подгузники, сохранить и увеличить рабочие места и нарастить выпуск готовой продукции", - прокомментировали принятое решение в торговом блоке ЕЭК.

Решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-