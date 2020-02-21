ЕЭК продлила нулевую ввозную пошлину на фольгу для тиснения

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на фольгу для тиснения сохранится до 31 августа 2022 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося сегодня в Москве под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко заседания Совета ЕЭК.

"Решение по продлению меры распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года, - уточнили в пресс-службе. - Ранее эта мера применялась с 4 марта 2016 года по 31 августа 2019-го. За это время объем импорта товара увеличился, а импорт готовой печатной продукции с использованием фольги сократился".

В настоящее время в Евразийском экономическом союзе отсутствует производство фольги для тиснения. Полиграфические предприятия союза импортируют ее из третьих стран.

Фольга для тиснения используется для нанесения на поверхности красочного (металлизированного) рельефного изображения. Тиснение фольгой применяется как для изготовления сувенирной продукции, этикеток, обложек, книг, открыток, так и для защиты документов, например, бланков, дипломов, сертификатов. Материал является одним из самых дорогих в полиграфическом производстве, на него приходится до 30% в себестоимости печатной продукции.

"Решение по этому вопросу ранее приняла Коллегия ЕЭК, на заседании Совета ЕЭК приняты необходимые правки, позволяющие решению вступить в силу", - добавили в пресс-службе.-0-