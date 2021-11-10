ЕЭК прогнозирует рост производства сельхозпродукции в ЕАЭС к 2025 году на 17%

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Прогнозы развития агропромышленных комплексов стран Евразийского экономического союза на среднесрочный (2021-2025 годы) и долгосрочный (2021-2030 годы) периоды одобрены на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Согласно расчетам, несмотря на мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, в целом по союзу прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции. В 2025 году по сравнению с базовым 2019 годом прирост валового производства в отрасли в денежном выражении составит 17%, а в 2030 году - 31%", - отметили в ЕЭК.

Взаимная торговля сельхозпродукцией в 2030 году вырастет к уровню 2019 года на 24%, внешняя торговля - на 15%. Наращивание внешней торговли союза обусловлено ожидаемым ростом экспорта на 42% до $35,5 млрд, вследствие чего прогнозируется положительное сальдо внешней торговли в размере $7,1 млрд.

"Среднесрочная и долгосрочная оценка аграрного рынка союза позволит выявить определенные тенденции, на которые стоит обратить внимание правительствам и бизнесу стран ЕАЭС для нивелирования негативных последствий внутренних и внешних факторов, выработать действенные предложения по повышению устойчивости сельскохозяйственных производств и повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, а также экспортной ориентированности АПК наших стран", - подчеркнул член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

"Одобренные прогнозы рекомендованы к использованию государствами ЕАЭС при разработке прогнозных балансов спроса и предложения по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, кожевенному сырью, шерсти, льно- и хлопковолокну в соответствии с принятой ранее методологией", - добавили в ЕЭК.-0-