ЕЭК прогнозирует рост взаимной торговли сельхозпродуцией в ЕАЭС на 16% в 2022 году

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили на заседании Евразийского межправительственного совета совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения государств-членов по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2021-2022 годы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ содержит детальный анализ динамики сельскохозяйственного производства, объемов внешней и взаимной торговли агропродовольственными товарами в ЕАЭС в целом и по каждому государству", - подчеркнул член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Согласно прогнозу, в 2022 году в ЕАЭС ожидается увеличение производства сельхозпродукции в долларовом эквиваленте на 2% к уровню 2019 года. Наиболее быстрыми темпами будет расти производство зерна, растительных масел, молока, свинины, говядины, овощей и фруктов.

Рост взаимной торговли составит 16%, экспорт в третьи страны вырастет на 9,5%, импорт сократится на 3%, вследствие чего отрицательное сальдо внешней торговли уменьшится с $5,8 млрд до $2,5 млрд.

Ожидается увеличение экспорта молочной продукции в 2,6 раза, мяса птицы - в 1,7 раза, говядины - в 1,6 раза, свинины - в 1,4 раза и сахара - в 1,8 раза. Также увеличится экспорт зерновых культур на 23%, овощей - на 21%, картофеля - на 7%.

Импорт, согласно прогнозу, сократится по сравнению с 2019 годом: зерна - в 1,7 раза, сахара - в 1,8 раза, молочной продукции - на 29%, яиц - на 23%, баранины - на 16%, картофеля и говядины - на 8%, свинины - на 6%.

"Союз за счет собственного производства полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в зерне, растительных маслах, курином яйце, баранине и свинине. В 2022 году ЕАЭС может достичь полного самообеспечения по овощебахчевым культурам, - добавил Артак Камалян. - По мясу птицы и картофелю обеспеченность собственным производством ожидается на уровне 99%, по молоку - 98%, по говядине - 93%. В то же время в ближайшей перспективе в союзе сохранится низкий уровень самообеспеченности по фруктам (47%), что задает важный вектор дальнейшей работы по развитию садоводства в ЕАЭС".

По словам Артака Камаляна, совместные прогнозы - это системный документ по развитию АПК, который является основой для оценки потенциала взаимных поставок, перспектив развития отраслей АПК, их инвестиционной привлекательности с учетом емкости рынка союза и обеспечения продовольственной безопасности.-0-