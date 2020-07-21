ЕЭК прогнозирует выход ЕАЭС в 2021 году на самообеспечение по основным сельхозпродуктам

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня одобрила совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения государств ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2020-2021 годы. В дальнейшем документ будет рассмотрен на Совете ЕЭК и Евразийском межправительственном совете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Согласно прогнозу, в 2021 году по сравнению с 2018-м производство сельскохозяйственной продукции в долларовом эквиваленте увеличится на 8,2%, - отметили в ЕЭК. - Рост взаимной торговли составит 15,8%. Экспорт в третьи страны поднимется на 11,5%, импорт сократится на 12,2%. Вследствие этого сложится положительное сальдо внешней торговли - $1,1. Совместные прогнозы сформированы в соответствии с перечнем индикативных показателей развития агропромышленного комплекса, ранее утвержденным Советом ЕЭК, и сводными прогнозными балансами спроса и предложения стран ЕАЭС".

Перечень индикативных показателей включает сведения о посевных площадях, поголовье скота и птицы, производстве продукции сельского хозяйства в целом, а также об основных видах в натуральном выражении, стоимостные объемы экспорта и импорта сельхозтоваров. Сводные прогнозные балансы сформированы по основным видам сельхозпродукции и продовольствия, в том числе по зерну, молоку, картофелю, яйцам, овощебахчевым культурам, фруктам и ягодам, сахару, растительным маслам, а также по основным видам сельскохозяйственного сырья для легкой промышленности (льноволокно, кожевенное сырье, хлопковолокно и шерсть).

"За счет собственного производства союз полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в зерне, сахаре, растительных маслах, куриных яйцах, свинине, баранине", - подчеркнули в ЕЭК. По мясу птицы союз выходит на самообеспечение в 2020 году, по картофелю - в 2021-м. По молоку и овощам этот показатель в 2021 году составит 98%.

"С учетом взаимных поставок прогнозируется повышение уровня обеспеченности Армении по зерну с 93,6% до 95,3%, мясу и мясопродуктам - с 71,3% до 93,3%, в том числе по говядине - с 91% до 105%, свинине - с 55,7% до 114%, мясу птицы - с 38% до 54,3%, молоку - с 94,4% до 100%, растительным маслам - с 92% до 106%, сахару - с 81,3 до 111%, картофелю - с 73% до 90,7%. В Беларуси обеспеченность по зерну вырастет с 88,8% до 100,7%, свинине - с 97,7% до 101,7%, в Казахстане - по говядине с 98,4% до 105%, свинине - с 94,6% до 118%, мясу птицы - с 72,3% до 77,6%, молоку - с 98% до 101%, в Кыргызстане - по зерну с 97% до 104,5%, растительным маслам - с 97,8% до 102,7%, овощам - с 96,2% до 103,3%, в России - по молоку с 95% до 97,6%, овощам - с 90,3% до 92,5%", - проинформировали в пресс-службе.

"Совместные прогнозы - это системный документ по развитию агропромышленного комплекса, основа для оценки потенциала взаимных поставок, перспектив основных отраслей АПК, их инвестиционной привлекательности с учетом емкости рынка союза и обеспечения продовольственной безопасности", - добавили в ЕЭК.-0-