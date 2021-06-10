ЕЭК прорабатывает расширение кооперации стран ЕАЭС в авиастроении

10 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия прорабатывает возможности расширения промышленной кооперации государств Евразийского экономического союза в области авиастроения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"ЕЭК намерена активизировать сотрудничество стран в этой отрасли, выстроить новые цепочки взаимодействия, что в итоге приведет к росту добавленной стоимости в ЕАЭС", - сказали в пресс-службе со ссылкой на заявление члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна.

"Совместные проекты в авиастроении объективно сделают в ЕАЭС более востребованной продукцию микроэлектроники, приборо- и станкостроения, черной и цветной металлургии, - отметил Артак Камалян. - У авиапрома союза есть технологические и кадровые возможности для дальнейшего роста и укрепления своих позиций на внутреннем и мировом рынках".

Это мнение министр ЕЭК высказал во время рабочей поездки по производственным площадкам Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". В настоящее время приоритетная программа завода - развертывание серийного производства самолетов МС-21.-0-