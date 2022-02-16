ЕЭК: против стран ЕАЭС в 2021 году действовало 88 ограничительных мер от основных торговых партнеров

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В отношении стран Евразийского экономического союза в 2021 году действовало 88 ограничительных мер со стороны основных торговых партнеров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК, который презентовал обзор ограничительных мер третьих стран за 2021 год.

"Всего с января 2021 года по январь 2022 года отмечено 88 мер, применяемых основными торговыми партнерами стран Евразийского экономического союза, которые могут оказывать ограничительное влияние на наш экспорт", - сказал Андрей Слепнев на заседании Коллегии ЕЭК.

Самое большое количество ограничений зафиксировано со стороны КНР (26), Евросоюза (9), США (5), Индии (5), Бразилии (5) и Японии (4). При этом среди видов применяемых мер выделяются технические барьеры в торговле - 38%, санитарные и фитосанитарные меры - 33%, количественные ограничения - 15%, тарифные меры - 7%, административные меры - 6% и таможенные процедуры - 1%. Ограничения установлены прежде всего в отношении пищевой продукции (39 мер), химической промышленности и каучука (17 мер), а также широкого перечня товаров (15 мер).

"В случае с КНР первым делом нужно обозначить те меры, которые связаны с борьбой с коронавирусной инфекцией. Вопрос затрагивает ограничения по транспортировке определенных видов грузов, обработке и доступу продукции из стран ЕАЭС", - пояснили в ЕЭК.

"Что касается Европейского союза, основной темой для дискуссий является пограничный корректирующий углеродный механизм. Обсуждение вопроса продолжается", - отметил Андрей Слепнев. С Еврокомиссией в 2021 году ЕЭК провела три раунда технических консультаций: обсуждения позволили в том числе лучше понять содержание проблем доступа товаров на рынки друг друга.

"В ситуации с США речь в первую очередь идет об одностороннем введении пошлин на сталь и алюминий. Эти меры являются прямым нарушением обязательств в рамках ВТО", - подчеркнул министр ЕЭК.

Вместе с тем ряд барьеров удалось снять. Например, благодаря диалогу с Вьетнамом были решены вопросы поставок мяса крупного рогатого скота из Беларуси и промышленной сборки автомобилей для России. В отношении Китая наметились серьезные подвижки в плане расширения доступа зерновых, мяса птицы и мяса КРС. Также определенное движение отмечено на узбекском направлении: в прошлом году страна отменила подавляющую часть акцизов, применявшихся во взаимной торговле.

"Охват мониторинга будет расширяться по мере изучения целесообразности заключения новых торговых соглашений, а также благодаря углублению сотрудничества с некоторыми партнерами", - отметил Андрей Слепнев.

Выборка стран для мониторинга ЕЭК была основана на следующих критериях: основные торговые партнеры ЕАЭС; страны, с которыми ведутся или планируются к проведению переговоры по заключению соглашений о свободной торговле; некоторые страны, с которыми подписаны меморандумы (декларации) между ЕЭК и региональными интеграционными объединениями; страны, в отношении которых поступают запросы от бизнес-сообщества.-0-