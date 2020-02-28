ЕЭК проведет антимонопольные расследования на рынках лекарств и медуслуг

28 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия в 2020 году проведет восемь расследований на трансграничных рынках. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам состоявшегося сегодня в Москве под председательством члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серика Жумангарина совещания руководителей антимонопольных (конкурентных) ведомств стран Евразийского экономического союза.

"Расследования затронут рынки медицинского оборудования и услуг, лекарственных препаратов, услуги поиска и размещения видеоконтента в интернете", - отметили в пресс-службе.

Участники встречи обменялись опытом в области правоприменительной практики по контролю за соблюдением правил конкуренции. Российское антимонопольное ведомство представило предложения по развитию биржевой торговли на пространстве ЕАЭС. "Они заключаются в выработке согласованных подходов по развитию биржевых торгов и применению биржевых (внебиржевых) индикаторов на пространстве союза, - сообщили в ЕЭК. - Реализация идеи развития общего биржевого рынка товаров сыграет положительную роль в прозрачности ценообразования, доступности инструментов рынка для широкого круга участников торговли, снижении транзакционных издержек".

Одной из ключевых тем совещания стала конкуренция на рынках жизненно важных лекарственных препаратов. "По опыту Европейского союза участники совещания предложили обсудить с экспертами национальных регуляторов в сфере здравоохранения создание единого регистрационного органа лекарственных средств", - добавили в пресс-службе.-0-