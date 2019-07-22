ЕЭК проведет встречу с белорусским бизнесом по проблемам трансграничной конкуренции

22 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выездное заседание Общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) пройдет 26 июля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Заседание пройдет в уже сложившемся формате, где в первой части эксперты ЕЭК расскажут о правовых основах в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования на трансграничных рынках Евразийского экономического союза, а также об ответственности за нарушения общих правил конкуренции", - отметили в пресс-службе.

Вторая часть мероприятия - индивидуальный прием белорусских предпринимателей представителями ЕЭК. Эксперты комиссии расскажут об основаниях для обращения в ЕЭК и порядке подачи жалобы на нарушение прав в результате антиконкурентных действий на трансграничных рынках.-0-